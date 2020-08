DESFORGES, Jacques



À Montréal, le 10 juillet 2020, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Jacques "Jack" Desforges.Il laisse dans le deuil sa mère Rita St-Jean, ses soeurs Linda, Josée (Gaétan) et Nathalie, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 6 septembre de 14h à 15h.