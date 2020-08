QUERRY, Gilles





C'est avec tristesse que la compagnie Les Couvreurs S. Querry vous annonce le décès du Fondateur de l'entreprise, Monsieur Gilles Querry.Gilles, comme tous l'appelaient, s'est éteint tout en douceur, le dimanche 16 août 2020 à l'âge de 73 ans, laissant dans le deuil, sa fille Sylvie Querry (Jean-Claude), son fils Steve Querry (Stéphanie), ses petits-enfants Pamela, Nicolas et Angelyk, ses frères: Denis (Liette), Pierre (Sylvie), Robert (Anne-Marie), Jean-Marc (Francine) et ses sœurs: Jeannine, Andrée-Anne (Martin), Isabelle (Marc), ainsi que la mère de ses enfants (Mireille Fraser) ainsi que Mitaine. Il laisse également dans le deuil d'innombrables amis(es), employés actifs et de longue date qui se souviennent tous de lui comme un homme d'exception.Gilles aura marqué la grande majorité de ceux qui l'ont croisé par son côté humain, sa facilité à faire sentir qui que ce soit, le bienvenu. Soulignons son art de glisser un brin d'humour et faire en sorte que l'on se sente à l'aise à ses côtés.Gilles Querry natif de Saint-Quentin au Nouveau-Brunswick est arrivé à Montréal jeune adulte. C'est auprès de son défunt ex-beau-frère, Monsieur Carmon Plourde, qu'il a appris le métier de couvreur.Gilles étant un travailleur acharné, il a su bâtir les fondations d'une entreprise en toitures qui compte à ce jour 40 années de loyaux services auprès d'une clientèle fidèle qui ne cesse de référer leurs familles et amis à une compagnie de confiance.Gilles, amoureux de la nature, des animaux et passionné de plein air a toujours su concilier travail et famille. Pour lui, s'amuser a toujours été primordial.Sa vision des choses a profité à l'entreprise en ayant pour effet de garder ses employés pour de nombreuses années. L'entreprise a été reprise par son fils Steve Querry en 2009 et Steve compte parmi son équipe des couvreurs de plus de 25 années de dévouement sans relâche.Gilles sera demeuré actif et présent chez les Couvreurs S. Querry jusqu'à la toute fin de son existence. Seule la pandémie aura réussi à l'éloigner physiquement de l'entreprise mais il veillait tout de même de pas trop loin. Jamais il n'aura cessé de faire un petit coup de téléphone et fidèle à lui-même, toujours faire rire.Gilles était un homme bon et sensible à l'humain et c'est pourquoi depuis son départ dimanche dernier, nombreux ont été les témoignages des employés désemparés de perdre un père, un grand-père, qui leur a laissé en héritage de précieux conseils sur la vie et de savoureux souvenirs par ses tranches de vie qu'il savait si bien raconter.Ses petits bonheurs, il les aura vécus auprès des siens, sa famille, ses amis, employés qui étaient tous aussi considérés comme sa famille, en les invitant à des pique-niques, même en hiver et en allumant des feux de joie digne de son nom.Gilles n'est plus, lui qui s'amusait à passer voir les employés à l'œuvre. Lui qui était fier d'observer son fils Steve assurer la gestion de l'entreprise avec brio.En guise de remerciement à Gilles Querry, fondateur d'une belle entreprise toujours en expansion après 40 ans, son fils Steve ainsi que tous les fidèles employés s'engagent à poursuivre sa mission de fournir aux clients, si précieux aux yeux de Gilles, le même service exemplaire, courtois, sérieux et engagé, qu'il aurait souhaité voir pour encore de nombreuses années à venir….