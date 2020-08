BEAUDET, Clément



Paisiblement, le 10 avril 2020, à l'âge de 89 ans, s'est éteint Clément Beaudet, époux de feu Thérèse Cléroux.Il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Sylvie), Pascale (Yves) et Martin, ses petits-enfants Rébecca, Ludovic, Karl-Philippe et Léa, ses arrière-petits-enfants Émile et Jeanne, sa soeur Bibiane ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 6 septembre de 12h à 15h, suivi des funérailles à 15h, au :4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC, H3V 1E7Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec ou à la Société Alzheimer de Montréal.