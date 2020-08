PETROZZA, Luigi



Paisiblement, le 23 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée M. Luigi Petrozza, résident de Saint-Jean-sur-Richelieu, anciennement résident de Carolei en Italie, époux de feu Mme Maria Luisa Bastone.Il laisse dans le deuil ses enfants: Gina Petrozza (Frank Giammaria) et Frank Petrozza (Caroline Paquette); ses petits-enfants: Sergio Giammaria (Daniella), Angela Giammaria (Mike), David Giammaria, Julia Giammaria, Kayla Petrozza et Matteo Petrozza et ses arrière-petits-enfants: Luca, Chloe et Gemma; ainsi que plusieurs autres parents et amis.Monsieur Luigi Petrozza sera exposé au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111complexefuneraire.caLe mardi 1 septembre 2020 de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 22h00. Les funérailles auront lieu le mercredi 2 septembre 2020 à compter de 11h00 à la Cathédrale de Saint-Jean L'Évangeliste, compte tenu des circonstances la messe sera célébrée en toute intimité et sur invitation de la famille.