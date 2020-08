GRIGNON, Pauline



À Montréal, le 15 août 2020, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Pauline Grignon, épouse de Georges Bertrand.Elle laisse dans le deuil son époux Georges Bertrand, ses enfants Céline et Linda Bertrand, son petit-fils Samuel Bonin et sa soeur Denise Grignon ainsi que de nombreux membres de sa parenté et amis.Selon ses volontés, aucune cérémonie n'aura lieu, madame Pauline Grignon sera inhumée avec les cérémonies d'usage au cimetière de Saint-Jérôme le 12 septembre 2020 à 11 heures. Dans le contexte actuel, le port du couvre-visage est obligatoire.Vos marques de sympathie peuvent se traduire en don à la fondation: Société de soins palliatifs à domicile:ou 514 272-7200