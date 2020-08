CÔTÉ, Gisèle (née Rousseau)



Le 10 juillet 2020, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Gisèle Rousseau, épouse de feu M. Yvon Côté. Outre son époux, elle est allée rejoindre sa fille Chantal.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel (Christine), Denis (Marlyne) et Claude-André (Sylvie), ses petits-enfants Marie-Josée (Philippe) et Jean-Philippe (Mélanie), son arrière-petit-fils Nathan, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Une cérémonie privée aura lieu ultérieurement.En sa mémoire, des dons à la Société Alzheimer du Suroît seraient appréciés.www.maisonfuneraireroussin.com