MC PEAK, Dominique



C'est avec grande tristesse que nous vous faisons part du décès de Mme Dominique Mc Peak, le 24 mars 2020 à l'âge de 69 ans.Elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle Mattard (Stéphane Grégoire) et Philippe Mattard (Anne Lapierre) leur père Patrick Mattard ainsi que ses deux petites-filles Sabrina et Camille.Elle laisse également dans le deuil, ses soeurs Jocelyne Mc Peak (André Godin) et Elisabeth "Betty" Mc Peak (Daniel Lucas), sa cousine Susan Mc Peak (Charles Sirois) ainsi que de nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances dès 10h, à l'église St-Viateur d'Outremont, située au 1175 av. Laurier O., le jeudi 10 septembre 2020. Suivront les funérailles à 11h et l'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges à 13h15.