En char et en os

Ils ont aimé et ils vont recommencer. Y a-t-il plus rusé qu’un humoriste qui veut revoir son public ? Oui. Un groupe d’humoristes qui veulent encore faire rire. L’expérience qu’ils ont tentée et transformée en véritable exploit en juillet à Saint-Eustache va se reproduire à Trois-Rivières dans deux semaines.

Le show s’appelle Ce soir on char et devient un gala d’humour présenté en deux soirs, les 11 et 12 septembre à l’Hippodrome de Trois-Rivières. Le seul et dernier hippodrome du Québec va se transformer en un vaste parc automobile où, de votre belle bagnole, vous pourrez assister au spectacle et, grâce aux ondes radio, vous aurez le son directement dans le système audio de votre bazou... voiture, pardon. Sur scène ? Dominic Paquet et Philippe Bond animeront, et viendront à tour de rôle Jean-Michel Anctil, Mariana Mazza, Peter MacLeod, Mario Tessier, Billy Tellier, Martin Vachon et Mathieu Dufour. Y en aura pour tous les goûts. Ça vous chatouille ? Allez voir sur cesoironchar.com.

EN VOITURE !

Les humoristes et le Québec, c’est une histoire d’amour et la pandémie a créé de l’ennui. En juillet, au Ciné-parc de Saint-Eustache, le succès a jeté tout le monde par terre. On a fait deux galas et il est venu 1700 voitures, 6000 personnes par soir.

À Trois-Rivières, on attend 850 voitures et 3000 personnes par présentation dans une ambiance de fête et on promet que les meilleurs food trucks du Québec seront sur place.

Si vous aimez, ce sera quelque chose d’entendre 850 klaxons heureux. C’est pour les ovations debout que ce sera plus compliqué.

DOUBIDOU BIDOU

« Ce ne sont pas les rumeurs de transaction qui vont m’empêcher de Domi. » (Max)

En Guy Nantel, un humoriste peut-il devenir premier ministre du Québec ? Pourquoi pas ? Aux États-Unis, le président est une joke.

Histoire d’amour à Calgary : Rodéo et Juliette.

Bois de chauffage à vendre. N’a servi qu’une fois.

Les sans-abri poussent comme des sans-pignons.

Donald Trump riposte : « Je ne suis pas un parfait imbécile. Personne n’est parfait. »

L’avantage de l’intelligence est d’être capable de faire l’imbécile. Le contraire est impossible.

Que se passe-t-il, Justin ? Y me semble que ça fait longtemps qu’on n’a pas eu un p’tit chèque.

Définition de Tupperware : Lit de transition pour nourriture en phase terminale.

C’EST EN SEPTEMBRE

Ne soyez pas triste en voyant le mois d’août commencer à s’éloigner. Est-ce que je me trompe en pensant que nous venons de vivre, météorologiquement j’entends, le plus bel été de notre vie ? Est-ce le masque dans le visage qui nous donne l’impression de n’avoir jamais vécu les juin, juillet et août aussi chauds ? Je vous gage que septembre sera aussi très doux, histoire de ne pas énerver les snowbirds devant une frontière fermée.