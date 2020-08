LEBEAU, Pauline

(née De Chantal)



Paisiblement à l'Hôpital du Haut-Richelieu, le 28 avril 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée madame Pauline Lebeau (née De Chantal), résidente de Mont-St-Grégoire et épouse de feu Yves Lebeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants, feu Michel (Nicole Robert), Noël (Marthe Bisaillon), Murielle (feu Yvon Rondeau), Daniel (Monique Beaudry), Marcel (Lise Lamer), Lionel (Linda Dupuis), Réal (Brigitte Vien), Luc, Sylvain (Noëlla Bisaillon), Gérard-Marie (Luce Lanthier), feu Lyne, Patrick (Sylvie Benjamin); ses petits-enfants, feu Olivier Lavigne, feu Vanessa Lebeau et arrière-petits-enfants, son frère Joe De Chantal (Margaret Croston), feu frères et soeurs et conjoints(es), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 5 septembre à 11h en l'église de Mont St-Grégoire, suivies de l'inhumation. La famille recevra les témoignages de sympathie à l'église à compter de 9h30.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur claudelesieur.com.4e RUE, ST-JEAN-SUR-RICHELIEU