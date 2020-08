Blessée, Naomi Osaka déclare forfait

Aux prises avec une blessure à la cuisse, la Japonaise Naomi Osaka a dû déclarer forfait à quelques instants du début de la finale du tournoi Western & Southern, samedi à New York.

Conséquemment, la Biélorusse Victoria Azarenka a été sacrée championne. Elle avait déjà triomphé lors de cet événement en 2013.

«Je suis tellement désolée de devoir me retirer en raison d’une blessure, a expliqué Osaka dans un communiqué. Je me suis fait une élongation à la cuisse gauche [vendredi] dans le bris d’égalité de la deuxième manche et je n'ai pas récupéré comme je l'espérais.»

Osaka, actuellement 10e au monde, fait référence à sa demi-finale contre Elise Mertens, qu’elle a remportée 6-2 et 7-6 (5). L’athlète de 22 ans avait par ailleurs envisagé de faire l’impasse sur cette partie pour appuyer le mouvement de contestation contre les inégalités raciales qui a récemment secoué le monde du sport et provoqué le report de plusieurs matchs, notamment dans la Ligue nationale de hockey.

Le mouvement a pris de l'ampleur à la suite des coups de feu tirés par un policier du Wisconsin dans le dos de l'Afro-Américain Jacob Blake, dimanche dernier. Mais le tournoi avait pris la décision de suspendre les activités pour une journée et Osaka avait ensuite décidé de disputer son duel.

«La semaine a été remplie d'émotions pour moi et je veux remercier tout le monde pour l'avalanche de soutien», a ajouté Osaka.

-Avec l’Agence France Presse