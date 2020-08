Hugo Houle évite les pièges et bataille au sprint

(SPORTCOM) | Déjà que Hugo Houle ne devait pas prendre le départ du Tour de France il y a une semaine à cause d’un test positif à la COVID-19, il s’est retrouvé dans le sprint final de la première étape!

Samedi, Houle a joué du coude contre les meilleurs sprinteurs sur la Promenade des Anglais à Nice pour conclure au 15e rang dans le même temps que le gagnant, le Norvégien Alexander Kristoff (UAE Team Emirates).

Rappelons que l’athlète de la formation Astana a eu la confirmation que son test à la COVID-19 était un faux positif, ce qui lui a ouvert la porte à une deuxième participation de suite à la plus prestigieuse des courses cyclistes.

«Il y a eu beaucoup de chutes et j’ai réussi à me faufiler à travers tout ça», a commenté Houle après les 156 kilomètres de l’épreuve.

«Après la grosse chute [à trois kilomètres de l’arrivée], je me suis retourné et j’ai vu qu’il ne restait presque plus personne, alors j’ai fait le sprint. En étant devant, il n’y avait pas vraiment de risques et une grosse sélection avait déjà était faite. Je suis resté raisonnable dans ma prise de risques et j’étais un peu nerveux, car les sprinteurs sont un peu plus fous que moi», a poursuivi Houle en ajoutant que son pneu avant était à plat immédiatement après la course en raison d’une crevaison lente.

«C’est une belle journée pour moi et ç’a été très, très tendu avec beaucoup de chutes à cause de la pluie.»

Une belle journée sur le plan individuel pour Houle, mais plus compliquée sur le plan collectif. Les Astana ont décidé de rouler à bloc dans les descentes sinueuses et devenues glissantes à cause de la pluie, ce qui leur a été reproché par plusieurs. Le leader de l’équipe, Miguel Angel Lopez, en a d’ailleurs payé le prix alors qu’il a violemment percuté un panneau de signalisation à la sortie d’un virage après avoir perdu le contrôle de son vélo.

«J’ai rarement vu tout le monde se tenir ensemble, sauf mon équipe, qui a attaqué dans une descente et ils sont tous tombés. Mais bon, je ne commenterai pas là-dessus. J’ai aimé voir la solidarité dans le peloton et honnêtement, je n’ai jamais vu ça. Tout le monde était d’accord pour qu’on fasse attention dans les descentes étant donné qu’il y avait beaucoup d’huile sur la chaussée.»

Le peloton s’élancera et arrivera à nouveau à Nice dimanche. Trois cols attendent les coureurs dans l’arrière-pays sur le parcours qui comptera 186 kilomètres.

Du côté féminin, Marie-Soleil Blais (Cogeas-Mettler-Look Pro Cycling Team) participait samedi à La Course par le Tour de France. La Québécoise n’a malheureusement pas terminé l’épreuve, qui a été remportée au sprint par la Britannique Elizabeth Deignan (Trek-Segafredo).