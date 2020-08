La statue de John A. MacDonald déboulonnée et décapitée au centre-ville

MONTRÉAL | Une manifestation pour le définancement de la police a tourné au vinaigre samedi après-midi lorsque des manifestants ont déboulonné et décapité la statue de John A. Macdonald, au square Dorchester, à Montréal.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a indiqué qu’il n’y avait eu aucune intervention ni arrestation relativement à ce geste de vandalisme, qui n’est pas le premier visant le monument.

Les policiers ont demandé à la foule de se disperser pour des raisons de sécurité, a précisé l’agent Jean-Pierre Brabant à TVA nouvelles.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

Malgré tout, la foule était plutôt calme, a ajouté M. Brabant.

Les policiers tenteront dans les prochaines heures de faire la lumière sur les circonstances qui ont mené à l’événement.

John A. Macdonald a été le premier premier ministre du Canada, dirigeant le pays de 1867 à 1873, puis de 1878 à 1891. Il est considéré comme l’un des principaux Pères de la Confédération.

Ces dernières années, il a été critiqué relativement à la politique controversée qu'il a menée à l'endroit des autochtones.

Le rassemblement était organisé par la Coalition pour la libération BIPOC, qui milite pour un réinvestissement dans les communautés dans le but de sauver des vies de personnes noires, autochtones et racisées, en plus du définancement des corps policiers.

L’organisme a comme objectif de mettre fin au racisme systémique dans tous les paliers gouvernementaux au Canada.

La Coalition demande des investissements dans des services de santé mentale, d’établir des services d’urgence communautaires sensibles aux personnes victimes de violences basées sur le genre et de mettre en place des services civils de résolution de conflits pour remplacer les interventions policières dans des cas d’infractions mineures.

Des manifestations devaient aussi avoir lieu samedi à Toronto, London, Fredericton, Moncton et Halifax.