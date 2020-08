L’assurance prêt hypothécaire: comment ça marche?

L'Assurance prêt aide à rembourser votre prêt en cas de décès ou d'invalidité. Elle peut compléter vos assurances collectives au travail et vos assurances personnelles.

Au moment de l'achat d'une propriété, et pour toute la durée du financement, elle permet au consommateur de dormir sur ses deux oreilles en sachant que son hypothèque ne viendra jamais un poids financier pour ses proches. On peut choisir l'assurance vie seulement ou l'assurance vie et l'invalidité. Elle couvre les prêts hypothécaires traditionnels ou les marges de crédit hypothécaire.