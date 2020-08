Les mini-maisons gagnent en popularité chez les retraités

L’intérêt se fait sentir chez l’entreprise Minimaliste de l’Île d’Orléans qui reçoit entre 40 et 60 demandes par semaine pour des projets de mini-maisons.

Les habitations faites sur mesures et personnalisées au goût de chaque client est une alternative prisée par les personnes âgées qui ne souhaitent pas aller en résidence et qui veulent demeurer sur le même terrain que leurs enfants.

«Les mini-maisons permettent une certaine intimité entre la famille et les grands-parents si on veut», explique Jean-Philippe Marquis, vice-président aux ventes et développement de l’entreprise.

Les unités quatre saisons de l’entreprise de l’Île d’Orléans se détaillent entre 65 000$ et 160 000$.

Le hic? Un blocage dans la réglementation du Québec limite les personnes qui souhaitent habiter dans ce genre d’habitation.

«Si on a un zonage résidentiel et qu’on a une maison sur roues, on se demande si ça doit être considéré comme un VR et si ça doit aller dans un quartier de maisons mobiles», soutient M. Marquis avant d’ajouter que «les mini-maisons peuvent être raccordées aux services comme une maison conventionnelle.»

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) affirme de son côté ne pas avoir documenté ce genre de dossier pour l’instant.

«Nous n’avons pas documenté ce dossier et le nombre de municipalités au Québec qui ont adapté leur règlement de zonage pour permettre ce type de constructions. Chaque ville va évaluer sa situation (...)», peut-on lire dans une réponse envoyée à TVA Nouvelles.

Une alternative populaire ailleurs

Pour le moment, une grande partie de la clientèle de l’entreprise Minimaliste se trouve sur la Côte Ouest américaine et le sud des États-Unis.

En plus de plaire à nos voisins du Sud, les mini-maisons commencent à intéresser les consommateurs québécois.

L’entreprise d’ici espère un jour vendre ses produits dans la province. À cet effet, la Ville de Québec a manifesté l’intérêt à se pencher sur le dossier des mini-maisons et de recevoir les conseils de l’entreprise Minimaliste.

-Avec les informations de Kevin Dupont