Les Panthers seraient intéressés à Eddie Olczyk

Les Panthers de la Floride feraient partie des équipes qui sont intéressées à Eddie Olczyk pour le poste de directeur général.

C’est ce qu’a rapporté samedi le réseau TSN.

Olczyk a évolué pendant 17 saisons dans la Ligue nationale de hockey, entre 1984 et 2000. Depuis plus de 10 ans, il occupe les fonctions d’analyste à NBC Sports.

Selon ce qu’a d’abord indiqué le New York Post, Olczyk aurait d’abord rencontré la direction des Devils du New Jersey avant que ceux-ci décident de confier le poste à leur directeur général par intérim, Tom Fitzgerald.

L’ancien attaquant entretiendrait également une très bonne relation depuis plusieurs années avec l’entraîneur-chef des Panthers, Joel Quenneville, et avec leur propriétaire, Vinnie Viola.

Toujours selon le New York Post, Olczyk et Peter Chiarelli, l’ancien directeur général des Oilers d’Edmonton, devraient être les finalistes pour l’obtention du poste chez les Panthers, qui ont choisi de ne pas renouveler le contrat de Dale Tallon plus tôt au mois d’août.