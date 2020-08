L’hôtel Trump de Vancouver fait faillite

VANCOUVER, C.-B. – L’hôtel portant le nom du président américain Donald Trump à Vancouver, en Colombie-Britannique, a fermé ses portes alors que son équipe de gestion a déclaré faillite mercredi dernier.

C’est le «Globe and Mail» qui a rapporté la nouvelle vendredi, précisant que l’établissement ne faisait plus partie de la liste des hôtels de la marque Trump International Hotel sur le site web de la compagnie et que personne ne répondait plus à la ligne téléphonique vancouvéroise.

L’établissement aurait accumulé des dettes de 4,8 millions $ au moment de la faillite et des actifs de seulement 1,1 million $.

Depuis son ouverture en 2017, l’hôtel Trump a fait face à beaucoup de ressentiment de la part des citoyens de la ville britanno-colombienne. Plusieurs personnages importants, dont l’ancien maire Gregor Robertson, ont émis des objections par rapport au nom de l’établissement, qui ne concorde pas avec les valeurs des Vancouvérois d'après lui.

Selon Peter Wall, un directeur en construction de grands hôtels de la ville, le fait que l’actuel président américain Donald Trump prête son nom au bâtiment n’aurait aucun impact sur l’affluence. Il croit ainsi que l’hôtel était trop petit selon les standards de luxe, avec 147 chambres réparties sur 15 étages d’une construction de 63 paliers.