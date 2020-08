L’Orchestre Métropolitain fera la 9e de Beethoven

Après avoir présenté les huit symphonies de Beethoven sur la plateforme payante DG Stage de Deutsche Grammophon, l’Orchestre Métropolitain récidivera, le 4 septembre, avec la «Neuvième».

Cette neuvième symphonie mettra en vedette la soprano Marianne Fiset, la mezzo-soprano Rihab Chaieb, le ténor Frédéric Antoun, le baryton Russell Braun et un chœur de 24 choristes.

Le chef et directeur musical, Yannick Nézet-Séguin, dirigera l’Orchestre Métropolitain.

L’ultime symphonie du compositeur allemand, qui incarne la joie et la fraternité humaine, sera mise en ligne à 14 h et pour une durée de 48 h.

L’enregistrement de cette symphonie, qui nécessite plus de musiciens et de chanteurs sur les planches, a eu lieu à la salle Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal.

Les huit autres symphonies seront diffusées à nouveau. La 7e et la 8e, le 11 septembre, la 5e et la 6e, le 18 septembre, la 3e et la 4e, le 25 septembre, et la 1re et la 2e, le 2 octobre. Des mises en ligne diffusées à 14 h et durant 48 heures.

Le coût pour l’écoute d’un programme est une quinzaine de dollars en argent canadien. Ces concerts seront accessibles par les sites internet de l’Orchestre Métropolitain, de la salle Bourgie et de DG Stage.