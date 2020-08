Pascal Plante: «Cannes nous a donné une bonne poussée»

Son film fera l’ouverture du Festival de cinéma de la ville de Québec au mois de septembre et les premières critiques des médias américains sont élogieuses. Tout serait parfait pour le cinéaste québécois Pascal Plante si cette foutue pandémie de coronavirus ne l’avait pas empêché d’aller présenter Nadia, Butterfly au Festival de Cannes.

C’est le rêve de tout réalisateur. Entendre le grand patron du Festival de Cannes, Thierry Frémaux, prononcer son nom et celui de son dernier film lors de la traditionnelle conférence de presse dévoilant, à Paris, les œuvres retenues en sélection officielle.

Le 3 juin dernier, à la surprise d’un peu tout le monde, c’est ce qui s’est produit pour Pascal Plante. Son drame sportif Nadia, Butterfly, centré sur la dernière course (fictive) d’une nageuse canadienne aux Jeux olympiques de Tokyo, fait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020.

Seul bémol : le festival était déjà annulé. Pour les films sélectionnés, il ne restait donc que le prestige associé au mot Cannes. Oubliez les tapis rouges, les flashs des caméras et la grande première mondiale devant des milliers de journalistes.

Crève-cœur ? Oui, admet Pascal Plante, qui était surtout déçu pour ses actrices/nageuses professionnelles Katerine Savard et Ariane Mainville.

« Je ne suis pas déconnecté, nous sommes dans une pandémie mondiale, alors penser à des tapis rouges est un peu dissonant. Par contre, je pense aux filles. Moi, en faisant d’autres films, on croise les doigts que je puisse y retourner. Elles, peut-être que ce sera leur seule présence dans un film et leur seule chance d’aller à Cannes. C’est quand je pense à elles que je me permets de me dire que ça aurait été cool. »

Au moins, « le sceau de prestige de Cannes nous a donné une bonne poussée ».

Les critiques adhèrent

Même si Nadia, Butterfly n’a pas eu sa première mondiale glamour sur la Croisette, le cinéaste originaire de la capitale peut se consoler et entrevoir les prochains mois avec optimisme depuis que le Hollywood Reporter et IndieWire, qui forment la toute puissante Sainte-Trinité de la presse cinéma aux États-Unis avec le magazine Variety, ont publié des critiques très positives, le mois dernier.

C’est de bon augure pour la carrière internationale du film. « Si tu as les trois de ton bord, c’est l’effet de boule de neige », analyse Pascal Plante.

Déjà, la France a acquis les droits pour une sortie en 2021 et plusieurs festivals internationaux sont aux aguets. « On va avoir une belle run », dit-il.

Quant aux États-Unis, la patience est de mise. « Le marché est frileux pour des raisons évidentes. En ce moment, aux États-Unis, penser acquérir un film comme le nôtre n’est pas une priorité pour plusieurs acheteurs. »

► Nadia, Butterfly prendra l’affiche au Québec le 18 septembre.