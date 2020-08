Saint-Gabriel-de-Brandon: une famille face au défi du transport scolaire

SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON | Une famille de Lanaudière vit une situation pour le moins absurde avec ses deux enfants, qui ne pourront plus prendre le même autobus pour se rendre à l’école.

La rentrée scolaire est un véritable casse-tête pour la famille de Tyler, 9 ans, et Logan, 6 ans, deux jeunes autistes de Saint-Gabriel-de-Brandon.

Leurs parents ont appris vendredi que seul Tyler pourra bénéficier du transport scolaire pour se rendre à son école de Joliette, qui offre des services spéciaux.

«L’école commence mardi et j’ai juste mon plus vieux qui a un transport scolaire», déplore la mère des garçons, Émilie Leblanc.

«L’école nous confirme qu’elle a envoyé la liste des noms des élèves qui devaient vraiment avoir un transport. De son côté, le transport scolaire me dit qu’il a simplement le nom et qu’il a fait sa route et que c’est maintenant trop tard», raconte leur père, Robert Léveillée.

Si rien ne change, M. Léveillée devra faire deux allers-retours d’environ 90 minutes par jour. Celui qui fait du télémarketing à la maison devra gruger sur ses heures de travail.

Le Centre des services scolaire de la région, qui a trouvé l’école pour les garçons, n’était pas disponible pour offrir une réponse ce samedi. Il serait cependant en recherche de solution, selon ce que comprennent les parents.

«Il faudrait quasiment que j'aille travailler pour la commission scolaire, que je lâche mon emploi pour aller porter mes enfants avec d'autres enfants», lance le père de famille.

Ce dernier ne veut pas que son fils, dont le développement aurait été ralenti par le confinement, reste à la maison.