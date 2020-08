Tournoi Western & Southern : Raonic s’incline devant Djokovic en finale

Milos Raonic a laissé filer une avance d’un set et de deux points en troisième manche pour finalement s’incliner par la marque de 1-6, 6-3 et 6-4 devant Novak Djokovic, samedi, à New York, en finale du tournoi Western & Southern.

Il s’agit d’une 35e victoire en carrière en tournoi Masters 1000 pour le Serbe, ce qui égale le record détenu par l’Espagnol Rafael Nadal.

Après avoir été dominé en 30 minutes en première manche, le numéro un mondial a pris le contrôle du deuxième set grâce à des bris de service au quatrième et au sixième jeux.

L’Ontarien de 29 ans, qui pointe au 30e rang mondial, a semblé reprendre l’ascendant lors de la troisième manche en prenant les devants 2-0.

Djokovic a ensuite réalisé deux bris de service pour s’installer devant et filer vers la victoire. Il s’agit d’une 11e victoire en autant de rencontres pour le Serbe face au Canadien, qui est toujours en quête d’un premier titre en tournoi Masters 1000.

Raonic a perdu ses quatre finales dans les tournois de ce niveau. À sa dernière tentative, à Indian Wells en 2016, il s’était également incliné devant Djokovic.