Un blanc turbo-sec du Pays basque

Okendo Txakoliña, Txakolí de Álava 2019, Astobiza

20,55 $ - Code SAQ : 14250756 – 12,5 % - 1,5 g/L

Avant de devenir une mode (très nichée) dans les bars à vin de New York et Brooklyn, le txakoli rayonnait peu hors de frontières espagnoles et il était surtout consommé dans les bars à pintxos du Pays basque, sa région d’origine. C’est un peu normal : ce blanc acide et ultra sec produit tout au nord de l’Espagne est tout le contraire du vin « grand public ».

Cela dit, le txakoli a peu d’égal pour ouvrir l’appétit. Et celui que produisent Xabier Abando et son gendre, Jon Zubeldia, est un très bel exemple du genre. Composé en grande partie de hondarrabi zuri (une variété indigène connue sous le nom de courbu blanc, du côté français des Pyrénées), le vin présente une certaine verdeur au nez, entre les bourgeons d’épinette et l’écorce de lime et le poivre. Et sa bouche éveille les papilles avec son acidité tranchante et sa délicate amertume qui fait saliver. Servez-le à l’apéro, avec des huîtres ou des amuse-bouches gras et salés. Vous vous régalerez!

Santé!