Un déménagement réussi pour la librairie Morency

Le 29 juillet 2019, la librairie Morency s’installait dans ses nouveaux locaux à Limoilou. Un déménagement qui s’est avéré plus que profitable pour la librairie qui existe depuis 28 ans.

« C’est le meilleur move à vie que j’ai fait », a lancé la libraire-propriétaire Élisabeth Morency, lors d’un entretien.

La libraire s’est installée sur la 3e Avenue à Limoilou après des arrêts sur la rue Saint-Jean, aux Promenades Beauport et au centre commercial Fleur de Lys.

« Notre local à Fleur de Lys était trop grand. On voulait rapetisser, mais ça n’a pas fonctionné. Mon bail arrivait à échéance et je me suis mise à la recherche d’un local à Limoilou », a-t-elle indiqué.

Un local qu’elle a trouvé deux ans plus tard et qui comblait un manque dans ce secteur de la basse-ville.

« Les gens à Limoilou encouragent les marchands de leur quartier et on a été adoptés instantanément. Nous sommes même devenus, je pense, un incontournable pour les gens de Limoilou », a fait savoir Élisabeth Morency.

Année record

Depuis la réouverture du commerce, après la période de fermeture imposée par le gouvernement, les clients sont au rendez-vous.

« Je m’attends à une année record avec l’automne et la période de Noël. C’est une de mes meilleures années en 7 ans », a fait remarquer Élisabeth Morency.

Les ventes de livres numériques ont connu un bel engouement au cours des derniers mois. Il y a eu aussi une très forte hausse des ventes en ligne par le site leslibraires.ca.

« Il y avait une seule personne, au tout début, pour répondre aux commandes et nous étions quatre à la fin. On a mis une semaine à trois employés, lors de la journée du livre québécois, à préparer tous les envois », a-t-elle mentionné.

Un service de livraison a aussi été mis en place et les employés se sont partagé la tâche pour desservir les environs de la librairie et les secteurs de Beauport et de Charlesbourg.

Éprouvée par le décès de son conjoint, Élisabeth Morency n’a pas eu beaucoup le temps de lire au cours des derniers mois.

La libraire-propriétaire a été totalement absorbée, il y a deux semaines, par le thriller Il était deux fois..., de Franck Thilliez.

« Je me suis sauvé à La Malbaie pour quelques jours de congé et j’ai lu ça en une journée et demie », a-t-elle laissé tomber.

Les suggestions d’Élisabeth

La corde à linge de Orbie , trois ans et plus (2019)

de , trois ans et plus (2019) Le sommeil des loutres de Marie-Christine Chartier, 13-14 ans (2020)

Photo courtoisie

La plus précieuse des marchandises de Jean-Claude Grumberg, Conte pour adultes (2019)

de Conte pour adultes (2019) Il est des hommes qui se perdront toujours de Rebecca Lighieri (2020)

de (2020) Fin de combat de Karl Ove Knausgaard (2020)

* On peut se procurer des livres dans les libraires indépendantes via le site leslibraires.ca.