25 emplois à fuir: reprise graduelle dans les ateliers de carrosserie

Avec la baisse du nombre de voitures sur les routes durant le confinement, les carrossiers ont vu leur chiffre d’affaires diminuer.

« Dans notre industrie, le secteur de la carrosserie est celui qui a été le plus affecté par la situation. Comme il y a eu moins de véhicules sur les routes, cela fait en sorte qu’il y a eu moins d’accidents. C’est une période qui est moins facile pour eux », a fait part Johanne Dubé, coordonnatrice aux communications pour le Comité sectoriel de main-d’œuvre des services automobiles.

Durant la période des vacances, le propriétaire de la succursale ProColor de Val-Bélair, Ian Boissonneault, a constaté une « légère » reprise, mais le niveau d’activités n’est pas celui d’avant la COVID-19.

« On sent tranquillement qu’il y a une reprise parce que le monde est de plus en plus sur le chemin, mais ce n’est pas comme à l’habitude », dit-il.

Au cours des mois de mars et avril, les réclamations d’assurance pour des bris de véhicules ont chuté considérablement.

« On ne s’en cachera pas. On vit avec le malheur des autres. Si le monde n’a pas d’accrochages, automatiquement, il n’y a pas de réclamations. Cela veut dire qu’on ne reçoit pas de mandats pour faire des réparations », a-t-il affirmé.