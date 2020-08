TESSIER, Jeanne D'Arc



C'est avec un immense chagrin que nous vous annonçons le décès de Jeanne D'Arc Tessier, épouse de feu Léo Hottin, survenu à Laval le 24 août 2020 à l'âge de 93 ans.Elle laisse dans le deuil, ses enfants. Danielle, Serge, Denis, Michel, Pierre, Alain, Carole, Johanne et Sylvain ainsi que leurs conjoints(es), onze petits-enfants et sept arrière-petits-enfants, son frère Rolland, plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice à l'arrière du complexe funéraire:le mardi 1er septembre de 14h à 17h, suivi d'un hommage à sa vie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.