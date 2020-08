ROY (née THUOT), Madeleine



À Montréal, le vendredi 24 juillet 2020, à l'âge de 98 ans, est décédée Mme Madeleine Roy (née Thuot), veuve de Roger Roy.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monique, Ginette (Jean-Guy) et Richard (Aline), ses petits-enfants: Nathalie, Richard et Martin Roy; Véronique et Iannick Cassetti, ainsi que ses arrière-petits-enfants: Marie et Emile, Lexie et Logan, Éléonore et Ludovic; également une personne très chère Mickaël Chaput et famille.Selon ses dernières volontés, le tout s'est déroulé dans la plus stricte intimité.