C’est vrai, c’est sur internet!

Imaginez si, après avoir traversé un nuage radioactif, vous deveniez détenteur d’un super pouvoir qui vous permettait de savoir exactement quand et comment vous alliez mourir.

Aimeriez-vous ça ? Probablement pas. La plupart des gens trouveraient ça angoissant.

Il y a des choses qu’on est mieux de ne pas savoir pour bien fonctionner...

Lire dans la tête des gens

Eh bien, depuis quelques années, nous sommes en possession d’un super pouvoir qui nous empoisonne la vie plus qu’il ne l’améliore.

On peut lire ce qui se passe dans la tête des gens. Connaître leurs pensées les plus intimes.

Et c’est super « freakant ».

Avant, quand je me promenais dans la rue, j’étais convaincu que la majorité des gens que je croisais étaient intelligents. Qu’ils croyaient au progrès scientifique et aux vertus de l’éducation.

C’était rassurant. Ça me donnait l’impression que le monde se dirigeait dans la bonne direction et qu’on ramait tous dans le même sens.

Mais avec les médias sociaux, je sais maintenant ce que les gens pensent. Je lis leurs commentaires sur Facebook.

Et ça me fout la trouille.

Monsieur Zuckerberg, pouvez-vous reprendre le super pouvoir que vous m’avez donné, svp ? Ça ne me tente plus de savoir que mon voisin croit que Barack Obama organise des messes sataniques avec Jeffrey Epstein. Je préférerais l’ignorer, comme avant.

Quand je pensais qu’il était un gars équilibré, avec un bon jugement.

Weekly World News

Saviez-vous qu’il y avait autant de bozos, vous ?

Des imbéciles qui disent qu’il ne faut pas croire ce qu’on diffuse à la télé, ce qu’on dit à la radio, ni ce qu’on écrit dans les journaux... mais qui croient aveuglément tout ce qui circule sur internet !

« Hey, savais-tu que Bill Gates veut nous implanter des puces électroniques sous la peau et que Hillary Clinton agresse sexuellement des enfants dans le sous-sol d’une pizzéria ?

— Non, où as-tu lu ça ?

— Sur internet ! »

Vous souvenez-vous du Weekly World News ? Vous savez, le journal cheap qu’on vendait dans les épiceries à côté des caisses enregistreuses et qui était rempli d’histoires inventées ?

« On a retrouvé le capitaine du Titanic sur une banquise ! », « Bill Clinton a reçu un extraterrestre à la Maison-Blanche ! », « Elvis est vivant et a changé de sexe ! », etc.

On l’achetait juste pour rire.

On savait que c’était faux et ça nous amusait. Eh bien, internet, c’est le Weekly World News du 21e siècle.

À la différence près que des millions de personnes croient les niaiseries qu’ils y lisent.

La science des cancres

Un humoriste a déjà dit que la politique, c’est le showbiz des moches.

Eh bien, les théories du complot, c’est la science des ignorants.

Ça permet aux cancres de se sentir intelligents. Ils sortent toutes sortes de chiffres, de faits, de dates, de noms et de concepts pseudo-scientifiques qui n’ont aucun rapport entre eux et les relient de façon tout à fait arbitraire, jusqu’à ce qu’un semblant de sens émerge.

Après, ils disent : « Regarde, voici la vérité qu’on te cachait ! »

C’est aussi scientifique que l’astrologie ou la rumpologie (l’art de lire l’avenir dans les lignes des fesses).

Et des gens croient ces théories débiles ?

Arrêtez, le monde, je veux descendre !