Chicane de clôture

Nous avons passé un été difficile et il en a résulté un état de guerre duquel on ne sait plus comment se sortir mon mari et moi. Nos voisins ont un gros chien qui reste souvent seul dans leur cour grillagée. Il leur arrive même de l’y laisser ainsi pendant des heures avec un bol d’eau et un autre de croquettes. Mais après un certain temps, le chien se tanne de sa solitude, et aboie dès qu’il voit nos enfants jouer dans notre cour. Un peu comme s’il voulait attirer leur attention.

Certains voisins se sont plaints des aboiements du chien et ont fait une plainte à la police. Vous pensez bien qu’ils disent que leur chien ne constitue pas un danger puisqu’il est attaché, mais que ce sont nos enfants qui l’excitent et le font aboyer. Ils sont venus nous demander de garder nos enfants tranquilles quand ils sont dans la cour, mais comment voulez-vous arrêter des enfants qui jouent ? Ils sont en maudit contre nous parce que tous les voisins se plaignent du chien, alors que selon eux, nos enfants partagent la moitié de la responsabilité. Comment calmer le jeu ?

Anonyme

Comme la clôture qui vous sépare est grillagée, pourquoi ne pas la bloquer avec une bande de tissu opaque. Ne voyant plus les enfants, peut-être cela empêchera-t-il le chien de se manifester ? Si ce n’est pas déjà fait, une rencontre avec vos voisins pour les sensibiliser au droit de vos enfants de jouer dans votre cour permettrait peut-être de calmer la donne.