Des études à distance pour la majorité des joueurs

Question d’éviter les risques de contamination avec des personnes externes aux équipes, la plupart des hockeyeurs de la LHJMQ suivront leurs études à distance cette saison à même les installations de leur équipe.

Bien que la LHJMQ se targue d’accorder une place de choix aux études des joueurs âgés de 16 à 20 ans en priorisant leur présence en classe en temps normal, la distance et les classes virtuelles sont vite devenues indispensables afin d’éviter les accrocs.

À Chicoutimi, par exemple, les enseignants se déplaceront dans une salle aménagée à l’aréna des Saguenéens pour donner les cours aux étudiants-athlètes.

« Dans quelques équipes, les joueurs devront se rendre en classe pour des raisons X et Y, mais la très grande majorité suivront leurs cours à distance. On veut que les joueurs restent dans la mini-bulle d’équipe le plus possible », a mentionné le directeur des communications de la LHJMQ, Maxime Blouin, joint par Le Journal.

L’application des mesures sanitaires dans le plan de relance sera indispensable pour une reprise sécuritaire.

« On a bon espoir que le plan va fonctionner, mais ce sera un travail d’équipe entre les joueurs, les membres du personnel, les officiels, les membres du bureau de la ligue et les partenaires scolaires. S’il y en a qui ne suivent pas le plan, ça peut déraper rapidement, a soulevé le porte-parole du circuit. »

Euros : en attente

Par ailleurs, les négociations se poursuivent entre la Ligue canadienne et le gouvernement fédéral afin d’autoriser les patineurs européens à rejoindre leur club respectif au cours des prochaines semaines.

« Le dossier progresse bien. La Ligue a obtenu les lettres des quatre provinces qui seront soumises à Immigration Canada. Espérons que cette semaine on puisse avoir de bonnes nouvelles », a commenté Patrick Roy, qui a bien hâte de voir à l’œuvre les Finlandais Viljami Marjala et Aapo Siivonen.