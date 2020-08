États-Unis: fin des briefings sur la sécurité électorale auprès du Congrès

Washington | Il n’y aura plus de briefings de renseignement sur la sécurité des élections auprès des parlementaires américains, a annoncé samedi le directeur du renseignement national (DNI) à des responsables du Congrès, ce qui selon les démocrates permettra de couvrir une ingérence russe.

« Je pense que cette approche permet de garantir, dans la mesure du possible, que les informations fournies par le bureau du DNI au Congrès en soutien de vos responsabilités de surveillance sur la sécurité électorale, l’influence étrangère maligne et l’ingérence électorale ne soient ni mal comprises ni politisées », a écrit le directeur, John Ratcliffe, dans une lettre datée du 28 août, adressée à des responsables parlementaires des deux grands partis et révélée samedi par la presse américaine.

« Cela permettra également de mieux protéger nos sources et nos méthodes ainsi que les renseignements les plus sensibles contre d’autres divulgations non autorisées ou abus », a ajouté M. Ratcliffe, un ex-parlementaire républicain du Texas nommé à la tête des services de renseignement par le président Donald Trump fin février.

Le Congrès aura toujours accès à des rapports écrits classifiés, mais les législateurs ne pourront plus interroger les fonctionnaires du Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) sur ce qu’ils apprennent.

« Sans doute Schiff le fourbe, mais aussi d’autres, FONT FUITER l’information vers les Fake News », a tweeté le président samedi, en référence à Adam Schiff, le président de la commission du Renseignement à la Chambre des représentants. Sans apporter de preuves à cette accusation, qu’il a déjà formulée plusieurs fois lors de son mandat.

Les démocrates du Congrès ont réagi avec fureur, qualifiant cette décision de « honteuse » et accusant M. Trump de vouloir dissimuler une ingérence russe dans les élections de novembre.

Adam Schiff et Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, ont demandé aux services de renseignement de reprendre leurs briefings. « S’ils ne sont pas disposés à le faire, nous examinerons toute la panoplie d’outils dont la Chambre dispose pour contraindre à la diligence », ont-il affirmé dans un communiqué.