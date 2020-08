Guillaume Lemay-Thivierge en cinq rôles marquants

Surdoué survolté, Guillaume Lemay-Thivierge est un touche-à-tout qui accumule les succès, que ce soit sur les planches, au cinéma, à la télévision ou même en affaires. En attendant le tournage de la prochaine saison de l’émission Si on s’aimait, à TVA, il planche sur différents projets, notamment pour le cinéma. 35 après ses débuts, voici cinq rôles importants de sa carrière.

Monsieur Émile - Le Matou

Photo : © Archives TVA Publications

En 1985, le public découvrait pour la première fois le visage enfantin et malicieux de Guillaume Lemay-Thivierge, qui avait alors huit ans, dans le film Le Matou, tiré du roman d’Yves Beauchemin. «Je suis très fier, et vraiment chanceux, d’avoir pu participer à ce projet, disait-il au Journal il y a quelques années. C’est un film qui a eu un rôle important pour la suite de ma carrière, mais qui a aussi connu un beau succès populaire et dont on me parle encore beaucoup aujourd’hui.» Ce long métrage de Jean Beaudin a propulsé le jeune garçon au statut d’enfant vedette.

Max – Nitro

Photo courtoisie

Grand fan de Mel Gibson, Guillaume Lemay-Thivierge s’est essayé aux films d’action, en 2007, avec le rôle de Max, un ancien pilote de courses de rue qui met sa vie en danger pour sauver celle de sa femme, dans le film Nitro. Le comédien va même jusqu’à s’entraîner pendant des mois avant le tournage pour se fabriquer un corps de rêve et pouvoir réaliser ses propres cascades. Neuf ans plus tard, il reprend son rôle dans Nitro rush, toujours réalisé par Alain Desrochers. Un rôle qui lui a aussi permis de relancer sa carrière après un passage à vide.

Christian - Les trois petits cochons

Photo Agence QMI, Jean Langevin

Guillaume Lemay-Thivierge est un comédien polyvalent, pouvant jouer autant dans les drames que les films d’action et les comédies. Dans ce film réalisé par Patrick Huard, il incarne le plus jeune de trois frères, qui vivent chacun une réalité conjugale différente. Christian, le cadet, est incapable de se caser, malgré un physique avantageux, et vit au rythme de ses conquêtes, allant même jusqu’à outrepasser certains tabous. Neuf ans plus tard, l'acteur retrouvera son personnage pour Les trois petits cochons 2, avec le même succès.

Maxime Boucher - Ramdam

De 2001 à 2008, Ramdam était l’émission de télé la plus regardée par les jeunes. La série a laissé un souvenir nostalgique à toute une génération. Pour Guillaume Lemay-Thivierge, cette série lui a permis de passer de l’adolescence à l’âge adulte. C’est aussi sur le plateau de Ramdam qu’il rencontre Mariloup Wolfe, qui a été sa compagne durant 14 ans et avec laquelle il a eu deux enfants. Guillaume a reçu plusieurs Gémeaux pour son rôle.

Stéphane Dumas - Casino

En 2006, Réjean Tremblay choisit Guillaume Lemay-Thivierge pour incarner le rôle principal de sa nouvelle série Casino. Après avoir voulu arnaquer le casino dans le but de venger son père, le pianiste de jazz Stéphane Dumas reprend sa vie où il l’avait laissée avant son séjour en prison au Venezuela, mais une proposition alléchante le ramène au casino. La seconde saison arrivera deux ans plus tard sur les ondes de Radio-Canada.