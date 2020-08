Décidément, il va être difficile à laisser partir, cet été-là.

Évidemment, il reste encore trois semaines avant le début officiel de l’automne. Il y aura encore des beaux jours, et, qui sait, peut-être un été indien.

La saison des conserves

N’empêche que le temps gris du week-end nous rappelle ce qui s’en vient. On entre dans la saison des conserves et des sauces à spaghetti, et, à la boucherie, on raconte que la vente de steak cède tranquillement le pas à la viande à fondue et aux morceaux à mijoter.

Ça annonce aussi que nous nous acheminons tranquillement vers le reconfinement. Celui qui survient d’une certaine manière tous les ans, à la faveur de l’hiver, mais qui nous privera quand même cette année des activités qu’on avait trouvées afin de se tricoter un été, pour reprendre le bon mot du maire Labeaume.

Les soirées en terrasse et les sorties au parc nous ont presque fait oublier que nous sommes encore en mode dix personnes maximum, issues de trois ménages au plus, qui se tiennent à deux mètres de distance.

Sacrifices

Ce sera difficile, il ne faut pas se le cacher et s’y préparer. On en était encore à se remettre du report de l’Halloween d’une journée l’an dernier quand un pangolin en Chine s’est écrié : « Tiens, ma bière ! » Il serait étonnant cette année qu’on encourage les enfants à passer de maison en maison pour se faire donner des bonbons.

Noël s’en vient aussi. On verra comment les consignes de la Santé publique évolueront, mais selon l’intensité d’une éventuelle deuxième vague, il est vraisemblable que le réveillon en 10-3-2 soit la norme.

Les beaux jours nous ont permis de relaxer, mais il reste des sacrifices à faire. Ce n’est pas jouer à l’esprit chagrin que de prendre le temps de se le rappeler, ne serait-ce que pour profiter à plein de ce qu’il nous reste d’été !