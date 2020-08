Les Raptors trébuchent en ouverture de série

Les Raptors de Toronto ont subi une première défaite lors des présentes séries éliminatoires en baissant pavillon 112 à 94 dans le premier match de leur demi-finale d’association qui les oppose aux Celtics de Boston, dimanche, à Orlando.

Les champions en titre de la NBA ont été surpris dès le premier quart par l’ardeur au travail des Bostonnais, qui ont pris les devants 39 à 23. Cette avance a tenu tout le match alors que les Raptors n’ont jamais été dans le siège du conducteur.

Les Celtics ont priorisé le jeu d’équipe pour venir à bout de la formation canadienne. Quatre joueurs ont inscrit plus de 15 points. Marcus Smart et Jayson Tatum ont été les plus productifs sur le parquet grâce à des récoltes de 21 points.

Quelques heures à peine avant le début du match, les Raptors ont agréablement appris que le meneur Kyle Lowry allait être de la rencontre. Ce dernier s’était blessé à la cheville gauche lors du quatrième et dernier match de la série de premier tour contre les Nets de Brooklyn.

Le vétéran de 34 ans a mené les siens avec 17 points et n’a montré aucun signe que son entorse le faisait encore souffrir, passant 34 min 54 s sur le terrain. Serge Ibaka a quant à lui obtenu 15 points et a ajouté neuf rebonds.

Alors que tout espoir de remontée était écarté du côté torontois en fin de match, le Québécois Chris Boucher a profité d’un peu de temps de jeu, inscrivant deux points et ajoutant un rebond.

Le deuxième match de la série Raptors-Celtics aura lieu mardi.