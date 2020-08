Photos souvenirs: Billy Tellier

La relève

Photo d’archives

La photo officielle de Billy Tellier, finissant de l’École nationale de l’humour (ENH). C’était en 2002, il avait tout juste 20 ans et il démarrait sa carrière d’humoriste en lion, d’abord avec la tournée Sans retenue de l’ENH, présentée dans plusieurs villes du Québec, puis en remportant le prix de la Relève Juste pour rire, deux ans plus tard. Depuis, les engagements se succèdent.

Scène et télé

Photo d’archives

Pour faire rire, Billy personnifiait Véronique Cloutier avec son confrère Philippe Laprise, lors du gala Les Olivier en 2014 (photo). Cette année-là, il était sous les feux de la rampe, puisqu’il présentait son premier spectacle solo, La loi du plus fort, et qu’il animait deux émissions à la télé de V (TQS), Trouve-moi ça ! et Les champions du web.

Colocataires

Photo d’archives

Les Colocs de l’humour, Alexandre Barrette et Billy Tellier en 2006, il y a près de quinze ans, savourant un Kraft Dinner. Les deux amis, qui avaient fait connaissance à l’École nationale de l’humour, participaient à un événement au Studio Juste pour rire, personnifiant les deux colocataires qu’ils étaient réellement dans la vie, puisque la série télé qu’ils avaient créée, Colocs.TV, diffusée à Musique Plus, était inspirée de leurs propres péripéties.

Le grand départ

Photo d’archives

Souvenir impérissable de l’année 2004. À peine deux ans après avoir reçu son diplôme de l’École nationale de l’humour, Billy remportait le prix Révélation Juste pour rire à l’âge de 22 ans. Tout comme Valérie Blais, pour son spectacle Le démon du midi. Les deux années suivantes, Billy recevait quatre nominations au gala Les Olivier et une nomination à l’ADISQ. Un moment charnière immortalisé.

Auteur et comique

Photo d’archives

En début de carrière (photo), du haut de ses 5 pieds et trois pouces, Billy Tellier s’imposait déjà comme auteur. Au fil des ans, en plus d’animer, il a été à maintes reprises script-éditeur, chapeautant la création de spectacles pour plusieurs confrères, dont Alexandre Barrette, et il participa à des scénarios de films, dont De père en flic. Ce n’est qu’en 2013 qu’il monta enfin lui-même sur scène pour faire rire les gens.

► Durant la pandémie, Billy a eu la chance, sur le plan professionnel, de continuer à travailler à la radio de CKOI (96,9) à l’émission Debout les comiques. Il a aussi été des tournages de Sucré Salé. « Mais je m’ennuie vraiment de faire mon show Hypocrite(s), admet-il. Je venais de vendre 25 000 billets, donc j’ai vraiment hâte de retourner sur les planches et de faire rire ces gens-là ! »

► Le nouveau spectacle solo de l’humoriste – son second –, Hypocrite(s) : le malheur des uns fait le bonheur des autres !, mis en scène par Laurent Paquin, a été fort bien accueilli lors de son lancement à l’automne 2019.

► Billy coanime l’émission matinale de CKOI en semaine, Debout les comiques dès 5 h 25, du lundi au vendredi, où il présente ses capsules Le petit monde de Billy. Il poursuivra cet automne, jusqu’en 2021.

► Billy est aussi chroniqueur à l’émission Sucré Salé, animée par Patrice Bélanger. Il rencontre des célébrités partout au Québec. En semaine, à TVA, 18 h 30.

► L’humoriste est père de deux jeunes enfants nommés Édouard, bientôt 4 ans, et William, 1 an et demi.