On déboulonne les statues. On modifie le titre des livres à notre convenance ou plutôt à celle du monde dans lequel on évolue.

Bienvenue en 2020 où tout est revu et corrigé.

On ne montre plus certaines images, on ne prononce plus certains mots, même s’ils font partie du titre d’un ouvrage.

On s’empare des registres et on gomme des auteurs, des cinéastes, des peintres, des politiciens.

On efface le passé. Pourquoi pas en fait? Qu’avons-nous à faire de l’histoire quand on valorise le «moment présent»?

Qu’est-ce que l’histoire nous a appris pour qu’on en arrive à confondre les régimes démocratiques avec les dictatures? Tellement qu’on ne voit pas la dictature qui est en train de naître sous nos yeux aux États-Unis.

Il règne une atmosphère bien lourde et nous sommes plusieurs à avoir du mal à respirer cet air-là.

Misère! Que nous est-il arrivé le premier janvier 2020?

Rien de plus, en fait, cette crise se dessinait depuis longtemps.

Elle s’accentue par un discours de plus en plus polarisé.

On ne discute plus, on ne débat pas vraiment. On frappe du poing sur la table. Chacun enfermé dans sa logique impénétrable.

Existe-t-il encore un espace commun? Un terrain sur lequel nous entendre? Une communauté de pensée et d’actions?

Un projet de société et non un dogme qu’on nous enfonce dans la gorge?

Nous passons plus de temps à être en guerre les uns contre les autres et à défendre nos positions qu’à créer quoi que ce soit qui nous rassemble.

Les réseaux sociaux nous tiennent captifs du champ de bataille virtuel qu’ils déploient au quotidien.

Les défis auxquels nous faisons face, tant sur le plan social que politique ou écologique, nous opposent plus qu’ils ne nous unissent.

Les leaders ont peu ou n'ont pas de discours rassembleurs. Et si, par bonheur, l’un d’eux semble faire l’unanimité pour un temps, comme ce fut le cas pour François Legault au plus fort de la crise, on s’empresse de le clouer au pilori.

Une bien drôle de période. On déboulonne les statues; certaines avant même de les avoir élevées.

L’humain est capable de beautés remarquables et d’horreurs sans nom. En ne conservant que ce qui le glorifie, on le déresponsabilise de ses actes et on le prive de sa mémoire.