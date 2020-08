Une maison historique détruite à Mercier

MERCIER | Une page d’histoire s’est tournée cette semaine dans la municipalité de Mercier, en Montérégie. La Maison Myre, un bâtiment historique construit en 1889, a été rasée par un promoteur immobilier.

La destruction du joyau historique en a surpris plus d’un dans cette municipalité de la Rive-Sud de Montréal. Nombreux sont les résidents qui ont assisté à la démolition qui croyaient la Maison Myre était protégée par la Loi sur le patrimoine culturel.

Or, ça n’a jamais été le cas, malgré la présence d’un panneau descriptif qui raconte l’histoire de ce bâtiment.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Le conseil municipal a donc octroyé un permis de démolition à un promoteur qui construit présentement des condos dans la municipalité de Mercier, au grand désarroi de plusieurs résidents qui pensent que cela vient gâcher le cachet historique de la petite municipalité.

«Ça donne un pincement au coeur. On ne peut rien y faire, c'est fait! On ne sait pas ce qu'il va s'en suivre de tout ça. Je ne sais pas du tout, mais ils ne peuvent pas la rebâtir. Les morceaux sont cassés et sont partis», a raconté un citoyen, qui est aussi un des principaux détracteurs de la mairesse Lise Michaud, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Capture d'écran, TVA Nouvelles

Le chef intérimaire de Démocratie Mercier, Hugues Ménard, croyait aussi qu’un règlement de la ville protégeait ce type d’habitations.

«Malheureusement, il n'y en avait pas. La réglementation à la Ville de Mercier était non présente en fait. Donc, elle ne protège pas le coeur du centre-ville du village, actuellement», a avancé l’homme qui se dit très déçu de l’inaction de la ville.

Ce qui choque encore plus les gens, c'est que la maison faisait partie d'un circuit touristique d'une vingtaine de résidences dans la municipalité de Mercier.

Dans une déclaration écrite, le ministère de la Culture a expliqué que la Ville de Mercier n’avait pas demandé de protection pour le bâtiment alors qu’il était possible de le faire.

«Elle était en droit de [le] faire et [ça] aurait permis à son propriétaire de recevoir du ministère une subvention pour sa rénovation», peut-on lire.

Quelque 30 millions $ sont actuellement sur la table au gouvernement, et ce depuis un an, pour que les municipalités fassent l'inventaire de leur patrimoine bâti.