ESPOSITO, Franco



Est décédé le 25 août 2020 à l'âge de 67 ans M. Franco Esposito.Il laisse dans le deuil sa mère, Ada Soda, sa soeur Angelina Vegliante (Carmine), son frère Peter (Elfriede), sa nièce Elisa (Giovanni), ses neveux Vincenzo, Bastian et Marco ainsi que nombreux parents et amis.Professeur d'espagnol à la retraite du Collège Bois-de-Boulogne, il est l'auteur de la sérieLa famille désire remercier et rendre hommage à tous les intervenants et au personnel de la santé qui ont pris soin de Franco notamment les Drs Bernard Lespérance, Daniel Shaigetz, Fred Saad et Nader Khaouam. Un remerciement tout particulier à tout le personnel du Pavillon des Batisseurs pour leur douceur et leur humanité.Pour honorer sa mémoire vous êtes invités à faire un don à l'oeuvre de bienfaisance de votre choix ou à la Fondation du Collège Bois-de-Boulogne (Bourse d'études Franco Esposito).La famille vous accueillera le jeudi 3 septembre 2020 de 9h à 12h au complexe funéraire: