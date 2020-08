Aucun employé ne porte le masque et c’est quand même légal

L’ensemble des employés d’une animalerie sur la Côte-Nord refuse de porter le masque, une décision que défend becs et ongles leur patron, qui se réfère à une réglementation datant du début de la crise, mais qui est toujours appliquée.

«Je ne vois pas mes employés porter un masque pendant 10-12 heures. Dans l’entrepôt, on bouge beaucoup, on a chaud. Avec le masque, on viendrait avec le visage trempé», a illustré Steeven Beaudin-Jean, le propriétaire de l’animalerie Scoubizoo, à Baie-Comeau.

Devenu une idole sur les groupes Facebook d’opposants aux mesures sanitaires, l’entrepreneur insiste toutefois pour dire qu’il n’est pas animé par des motifs politiques. Il n’est ni «promasques» ni «antimasques», soutient-il.

D’ailleurs, M. Beaudin-Jean a assuré que le couvre-visage reste obligatoire pour les clients à l’intérieur de l’animalerie, tel que mentionné dans la réglementation adoptée par le gouvernement Legault en juillet pour les lieux publics fermés.

Or, il semble que les salariés, eux, ne soient pas officiellement tenus d’arborer le couvre-visage, même si on est tenté de croire le contraire, tellement le port du masque est devenu la norme dans les magasins depuis le début de déconfinement.

«La CNESST est venue ici la semaine passée et elle a confirmé qu’on était corrects, comme la distanciation sociale est respectée. Si ce n’était pas légal, on ne l’aurait pas fait», a raconté M. Beaudin-Jean.

Une règle désuète?

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) n’était pas en mesure cette fin de semaine de commenter ce dossier.

Par contre, un document disponible sur le site web de l’organisme gouvernemental laisse entendre qu’effectivement, les employés ne sont pas forcés de se couvrir la bouche et le nez, tant que la distanciation sociale est possible.

Ce guide sert toujours de référence aux inspecteurs de la CNESST, mais a été produit en avril, au début de la crise, bien avant l’adoption du règlement sur le masque obligatoire.

À l’époque, ce petit morceau de tissu était simplement «suggéré» par les autorités fédérales, et non «recommandé».

Plaintes

Si la CNESST était de passage à l’animalerie Scoubizoo la semaine dernière, c’est que, fort possiblement, des clients se sont plaints. Steeven Beaudin-Jean observe toutefois qu’en général, ils ont une bonne réaction lorsqu’ils voient que les employés ne sont pas masqués.

«Les clients comprennent que pour faire une commission de 15 minutes, il faut porter le masque, mais ils comprennent aussi que pour travailler huit heures en ligne, c’est une autre chose», a-t-il évoqué.

L’entrepreneur nord-côtier jure que si un employé de l’animalerie voulait faire bande à part et se mettre à porter le masque, il n’y aurait pas de problème.

«D’ailleurs, dans un autre de nos magasins, un employé a décidé de le porter, même si la distanciation sociale était aussi respectée dans son cas», a souligné M. Beaudin-Jean, qui possède d’autres commerces de détail dans la région.