Canadien National: une commande historique de 50 camions pour Lion

Le Canadien National (CN) a commandé plus d’une cinquantaine de camions 100% électriques à La Compagnie Électrique Lion, a annoncé l’entreprise québécoise, lundi matin, à son siège social de Saint-Jérôme.

« Le CN fait preuve de leadership en faisant l’acquisition de 50 camions Lion 100 % électriques. Cette commande, la plus significative pour Lion Électrique à ce jour, est une belle confiance envers notre entreprise qui démontre que l’électrification du transport lourd c’est maintenant», a partagé Marc Bédard, président et fondateur de La Compagnie Électrique Lion.

« Le siège social du CN est à Montréal depuis plus de 100 ans et notre entreprise emploie plusieurs milliers de personnes au Québec, nous sommes donc très heureux d’appuyer l’innovation québécoise. Cette entente s’inscrit aussi dans notre engagement à encourager la reprise économique, et à réduire l’empreinte carbonique de la chaîne d’approvisionnement à l’échelle mondiale», a indiqué de son côté le président du CN, Jean-Jacques Ruest.

Pour l’occasion, le PDG de La Compagnie Électrique Lion, Marc Bédard, était accompagné par le ministre québécois de l'Environnement, Benoit Charette et le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Pablo Rodriguez.

Rappelons que le gouvernement du Québec met les bouchées doubles pour développer la filière électrique québécoise, comme l’a révélé Le Journal aujourd’hui.

Québec s’apprête à investir 2 milliards de fonds publics d’ici 5 à 10 ans dans sa filière, selon une l’étude de McKinsey, commandée par Investissement Québec (IQ).

Plus de détails suivront.