Chadwick Boseman en cinq rôles marquants

Le monde du cinéma été secoué la fin de semaine dernière par le décès tragique et inattendu de Chadwick Boseman, emporté par un cancer du côlon à l’âge de 43 ans. Même s’il est surtout connu du grand public pour sa performance dans le film de super-héros Panthère noire, l’acteur a incarné à l’écran plusieurs icônes noires, comme James Brown et Jackie Robinson. Voici cinq de ses rôles les plus importants:

Frères de sang (2020)

Après avoir souvent louangé Chadwick Boseman au cours des dernières années, le célèbre cinéaste Spike Lee lui a confié un rôle important dans son plus récent film, Frères de sang, qui a été lancé sur Netflix il y a quelques mois. Boseman y joue le rôle du leader d’un groupe de soldats afro-américains, mort au combat pendant la guerre du Vietnam.

Panthère noire (2018)

En enfilant le costume de T’Challa, roi du royaume de Wakanda, Chadwick Boseman est devenu le premier acteur noir à tenir le rôle principal d’un film de superhéros hollywoodien. En plus d’avoir connu un succès phénoménal au box-office mondial (1,3 milliard $), Panthère noire a eu un impact majeur sur la culture pop américaine. D’ailleurs, tout au long du week-end, plusieurs personnalités ont rendu hommage à Boseman en faisant le salut « Wakanda Forever » (les bras croisés devant sa poitrine).

Marshall : la vérité sur l’affaire Spell (2017)

Dans ce long métrage de Reginald Hudlin, Chadwick Boseman immortalise un autre personnage marquant de l’histoire afro-américaine, soit l’avocat Thurgood Marshall, premier Noir à avoir siégé à la Cour Suprême des États-Unis. Le film suit Marshall au début de sa carrière alors qu’il est envoyé au Connecticut pour défendre un chauffeur noir accusé d’agression sexuelle et de tentative d’assassinat.

42 : L’histoire de Jackie Robinson (2013)

Dans ce drame sportif de Brian Helgeland, Chadwick Boseman prête ses traits au légendaire joueur de baseball Jackie Robinson, qui a marqué l’histoire en devenant en 1947 le premier Afro-américain à évoluer dans une ligue majeure – après avoir passé une saison avec les Royaux de Montréal.

La vie de James Brown (2014)

Un an seulement après avoir incarné Jackie Robinson, Chadwick Boseman s’est attaqué à un autre personnage légendaire en se glissant dans la peau du mythique chanteur James Brown. Même si ce film biographique de Tate Taylor n’a pas marqué les esprits, la performance charismatique de Boseman a été saluée par la critique.

Un record pour le dernier gazouillis de l’acteur

Chadwick Boseman restera à jamais dans le cœur des fans et de Twitter. Le réseau social du petit oiseau bleu a annoncé que le dernier message publié par le compte de l’acteur de Avengers : Endgame était devenu le tweet le plus aimé de toute l’histoire de Twitter. À ce jour, le fameux tweet a récolté plus de 7,3 millions de « likes » sur Twitter.

Dans ce message, accompagné d’une photographie de l’acteur tout sourire en noir et blanc, la famille de Chadwick Boseman a confirmé le décès de l’acteur des suites d’un cancer du côlon, « entouré de sa femme et de sa famille chez lui ». « Les fans se rassemblent sur Twitter pour célébrer la vie de Chadwick Boseman [...] Les fans travaillent aussi à l’organisation d’une soirée sur Twitter pour regarder Black Panther en utilisant les mots-clés #BlackPanther et #WakandaForever donc Twitter a décidé de remettre l’emoji original #BlackPanther pour que les fans puissent regarder et parler ensemble de son héritage », annonce un communiqué de Twitter.

Le dernier gazouillis (tweet) envoyé par le compte Twitter de Chadwick Boseman a détrôné celui de Barack Obama, publié le 13 août 2017 après la manifestation à Charlottesville. Ce tweet avait été « liké » près de 4,3 millions de fois.