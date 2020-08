COVID-19: 40 nouvelles infections en Estrie

La santé publique de l'Estrie a rapporté, lundi, 40 nouvelles infections à la COVID-19 recensées au cours des deux derniers jours dans la région.

Cet important bond du nombre de patients en Estrie s'explique notamment par deux éclosions à Sherbrooke et à Lambton.

Même si ces chiffres peuvent paraître préoccupants, il n'y a pas lieu de s'alarmer, a assuré la santé publique. Il est normal, lors d'enquêtes épidémiologiques, de découvrir de nouveaux cas positifs, surtout à la suite d'une campagne de dépistage massive comme celle des derniers jours, a expliqué l'organisation.

Entre autres, 425 personnes ont subi un test de dépistage dans le quartier Ascot, à Sherbrooke, où on a assisté ces dernières semaines à une transmission communautaire de la COVID-19.

Le nombre de personnes infectées dans ce quartier s'établit maintenant à 56, le double de ce qu'il était la semaine dernière.

Le virus s'est, entre autres, infiltré dans le CPE Les Amis du Globe de la rue Thibault, où cinq cas ont été recensés à ce jour.

Dans le cas de l'éclosion rapportée jeudi dernier au CHSLD de Lambton, on considère la situation sous contrôle. En tout, pour le moment, quatre employés et six résidents ont contracté le virus.

Les bénéficiaires, des personnes âgées à risque et vulnérables, ont été transférés dans la zone chaude au centre de confinement de Sherbrooke.