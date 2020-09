De nouveaux visages à «Salut Bonjour»

MONTRÉAL | L’équipe de Salut Bonjour s’enrichit de huit nouveaux collaborateurs réguliers en ce début de saison.

Dans un nouveau segment inséré dans la plage de 9 h à 10 h, intitulé «Le temps de», tant dans l’édition en semaine animée par Gino Chouinard que dans celle du week-end pilotée par Ève-Marie Lortie, des personnalités discourront avec humour et avec leur couleur propre sur un sujet en particulier ou une activité qu’ils ont expérimentée.

On découvrira ou redécouvrira ainsi les talents comiques et oratoires de Jean-Michel Anctil, Gregory Charles, Valérie Chevalier, Mariana Mazza, Kevin Raphaël, Julie Ringuette, Martin Vachon, Sam Breton et la sympathique journaliste et auteure octogénaire Michelle Labrèche-Larouche, maman de Marc Labrèche.

Les habitués du rendez-vous matinal retrouveront par ailleurs chaque jour les visages familiers qui les informent et les divertissent au quotidien à Salut Bonjour : Georges Pothier aux nouvelles, Daniel Melançon aux sports, Sabrina Cournoyer à la culture, Mathieu Roy aux médias sociaux, Stéphanie Villeneuve à la météo et Patrick Benoit à la circulation.

Le samedi et dimanche, Alexandre Dubé (nouvelles), Jean-Michel Bourque (sports), Annie-Soleil Proteau (culture), Vincent Dessureault (médias sociaux) et Geneviève Hébert-Dumont (météo) nous aideront à démarrer nos journées du bon pied.

L’émission Salut Bonjour est toujours diffusée de 6 h à 9 h, et s’étirera jusqu’à 10 h à compter du lundi 7 septembre.