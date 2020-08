[EN DIRECT] COVID-19: Legault déplore un «relâchement général» dans la population

Depuis deux semaines le Québec connaît une augmentation de nouveaux cas de la COVID-19 qui serait liée au manque de respect des mesures sanitaires.

«Il y a un relâchement général au Québec. [...] C’est important de revenir à une certaine discipline», a indiqué le premier ministre François Legault.

Flanqué du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du conseiller médical stratégique à la Direction générale de la santé publique, Richard Massé, a indiqué que les nouveaux cas touchent une tranche plus jeunes de la population et pas seulement à Montréal.

Le bilan de la COVID-19 s’est alourdi de 140 nouveaux cas et deux décès supplémentaires lundi, pour des totaux de 62 492 cas et 5760 décès depuis le début de la pandémie.

