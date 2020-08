Fonds Harold Greenberg: les producteurs indépendants demandent à Bell de se raviser

MONTRÉAL | Les entreprises de production cinématographique indépendante se disent «extrêmement» déçues de la décision de Bell Média de se retirer du Fonds Harold Greenberg et lui demande de reconsidérer sa décision.

Dans un communiqué, lundi, l’Association québécoise de la production médiatique (AQPM), qui représente aussi des entreprises indépendantes du secteur télévisuel et du web, réagit ainsi au retrait de Bell Média annoncé vendredi du financement du programme français du Fonds et de sa disparition dans le courant de l’an prochain.

Le Fonds Harold Greenberg avait été créé il y a 25 ans par l’entreprise médiatique Astral afin d’aider les producteurs à financer leurs projets. Le nom d’Harold Greenberg lui a été donné en hommage à un des fondateurs d’Astral.

«Sans son apport, plusieurs longs métrages de langue française n’auraient pu voir le jour ou atteindre cette qualité professionnelle qui leur a permis de se distinguer sur les scènes nationale et internationale», a souligné la présidente-directrice générale de l’AQPM, Hélène Messier. L’Association ajoute que l’appartenance de cet organe de financement au paysage médiatique «est indissociable du succès du cinéma québécois».

En fin de semaine, l’Agence QMI rapportait que le dernier film de Xavier Dolan, par exemple, «Matthias et Maxime», a bénéficié de l’aide du fonds Greenberg, de même que le film «La Déesse des mouches à feu», d’Anaïs Barbeau-Lavalette, qui sortira à la fin septembre.

Bell Média a expliqué en fin de semaine que son retrait était prévu depuis longtemps, soulignant que sa contribution faisait partie de ses engagements auprès du CRTC pris dans le cadre de son acquisition d’Astral Media en 2013. Les parties avaient convenu que la période d’application de ce qui est appelé les «avantages tangibles» liés au programme français du fonds prend fin le 31 août 2020.

L’AQPM dit qu’elle «s’explique mal qu’une entreprise comme Bell Média, malgré la fin de ses obligations réglementaires de contribution au Fonds Harold Greenberg, n’ait pas jugé bon de continuer à appuyer le Fonds de façon volontaire».

«En cette période difficile pour les créateurs et les producteurs québécois, l’aide du Fonds Harold Greenberg s’avère plus nécessaire que jamais et l’AQPM demande à Mme Karine Moses, présidente de Bell Média Québec, de considérer à nouveau sa décision de se désengager du programme francophone du Fonds Harold Greenberg», peut-on lire dans le communiqué de l’Association.