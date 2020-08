Heureux de retrouver leurs amis... pas de se réveiller tôt

C’était journée de rentrée scolaire lundi pour plusieurs écoles primaires et secondaires de la Mauricie. La majorité des élèves étaient contents de retrouver leurs amis, même si le réveil a parfois été pénible.

Des dizaines de milliers d’élèves ont finalement repris l’école avec un horaire normal, six mois après la suspension initiale des cours en classe.

Les enfants rencontrés sur place étaient bien heureux de franchir un nouveau pas vers un retour progressif à la vie normale.

Le lever a été pénible pour certains adolescents qui n’avaient pas été au secondaire depuis le mois de mars.

Les écoles portent une attention particulière aux mesures sanitaires pour éviter de nouvelles éclosions, comme il y en avait eu au printemps, quand le primaire a brièvement repris ses activités.

Les mesures émanant de la Santé publique imposent des locaux fixes et des bulles-classes, le lavage des mains et les masques pour les 5e et 6e années du primaire ainsi qu’au secondaire.

« On va être des pédagogues, et si on a éventuellement des élèves qui ne respectent pas les mesures volontairement, on va faire appel à la collaboration des parents », a souligné Martine Paquin, directrice de l’école primaire d’éducation internationale, à Trois-Rivières.

« Aucun casier pour tout le mois de septembre, a expliqué la directrice de l’école Chavigny, Chantal Couturier. On laisse aller les deux premières semaines, et après on va évaluer si l’on donne l’accès aux casiers ou pas.»

Selon les directives de Québec, tous les parents seront avisés si un cas de COVID-19 est diagnostiqué dans l’école de leur enfant. Les personnes à risque seront ensuite retirées et testées.

L’objectif est maintenant de terminer l’année en juin... pandémie ou pas.