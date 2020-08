HUAWEI P40 Pro : L’équipement de classe mondiale rejoint l’écosystème du futur

Le tout nouveau téléphone intelligent de Huawei, le HUAWEI P40 Pro , élève l’expérience de téléphone intelligent au niveau supérieur grâce au meilleur appareil photo de téléphone intelligent au monde, une conception sensationnelle et une nouvelle façon de télécharger et découvrir les applis.



Le P40 Pro est conçu pour être une icône de la photographie et du design

Les critiques s’accordent à dire que le matériel du P40 Pro est haut de gamme, faisant l’éloge de la conception de son superbe écran à débordement à quatre courbes, de sa batterie puissante et de son quadruple appareil photo Ultra Vision Leica. Prendre des photos incroyables demande si peu d’effort qu'il a reçu les louanges de DXOMARK, le prix TIPA 2020 dans la catégorie «Meilleur téléphone intelligent avec appareil photo», et plus récemment le prix «Appareil photo intelligent EISA 2020-2021».

Les amateurs de technologie glorifient depuis plusieurs années les processeurs Huawei, et le jeu de puces 5G Kirin 990 est conçu pour ne pas surchauffer et conserver sa rapidité. L’écran de 90 Hz crée une vision immersive incroyable sur la totalité de l’écran OLED. Et il est à la fois résistant à l’eau et à la poussière. Sa finition en verre mat réfractif et givre argenté accentue un sentiment de profondeur qui respire l’élégance.

Fonctionnant comme un système hautement unifié, le quadruple appareil photo Ultra Vision Leica permet de filmer de jour comme de nuit, peu importe que le sujet soit à proximité ou à distance. Le téléphone dispose d’un appareil photo Ultra Vision de 50 MP, d’un appareil photo de 12 MP avec téléobjectif, d’une caméra cinématographique grand-angle de 40 MP et d’un appareil photo de détection de la profondeur en 3D. Mais ne vous laissez pas intimider par cela, les quatre appareils photo fonctionnent ensemble de façon intelligente vous permettant de vous exprimer à travers la fonctionnalité «viser et déclencher» et la vidéo 4K.

Prenez une photo ou une vidéo sans effort pour tester les capacités magiques de l’appareil photo de ce téléphone. Nous parlons d’un zoom 50x, d’intelligence artificielle qui supprime les passants indésirés de la photo, et d’un zoom audio pour filmer des vidéos de loin. Combinez cela avec sa batterie incroyablement puissante et vous verrez bientôt pourquoi le P40 Pro change les règles du jeu.



Toutes les applis dont vous avez besoin

L’une des premières choses à faire lorsque vous allumez votre P40 Pro est de transférer les données de votre ancien appareil en utilisant l’appli Phone Clone de Huawei. Elle transfère vos applis, photos, contacts, votre agenda et plus encore, ainsi vous pouvez reprendre là où vous en étiez. Le processus est simple et Phone Clone est disponible pour iOS et Android.

Le P40 Pro utilise le logiciel EMUI de Huawei basé sur Android 10. Équipé de Huawei Mobile Service (HMS), les utilisateurs peuvent télécharger les applis depuis HUAWEI AppGallery, le magasin d’applis officiel de Huawei. AppGallery contient des centaines d’applis Android les plus populaires et est déjà la troisième plus grande plateforme d’applis mobile au monde, avec plus de 420 millions d’utilisateurs actifs mensuels à travers 170 régions.

Si vous avez besoin d’autres applis qui ne sont pas encore disponibles sur AppGallery, essayez Petal Search, votre passerelle vers un million d’applis. Petal Search est une nouvelle application et un nouveau gadget développé par Huawei qui regroupe les meilleures applis Android de sources fiables sur le Web.

Créé en partenariat avec les leaders de moteurs de recherche mondiaux incluant Bing, Petal Search réuni les meilleures technologies matérielles en matière de santé et de sécurité, combinées avec des normes de protection de la vie privée sans précédent afin de garantir la protection la plus élevée en matière de sécurité des données pour les utilisateurs Huawei.

Petal Search est disponible sous forme de gadget préinstallé sur l’écran d’accueil de votre P40 Pro ou d’appli disponible sur AppGallery.

Vous pouvez acheter le P40 Pro de Huawei dès aujourd’hui auprès de nos opérateurs de télécommunications et détaillants canadiens participants incluant TELUS, Bell, Koodo, Virgin Mobile, The Source, Videotron et plus encore.