L'avocat qui a vaincu Goliath et gagné la cause de la pyrrhotite

TROIS-RIVIÈRES - L'avocat trifluvien qui a remporté la bataille de la pyrrhotite accueille son succès avec modestie, mais se targue tout de même qu'un cabinet juridique local ait pu venir à bout de Goliath.

Le travail en Cour supérieure puis en Cour d'appel de Me Pierre Soucy a permis à 800 victimes d'empocher leur dédommagement à partir de la mi-août.

«Dans le fond, les avocats de la région sont capables de prendre des dossiers et ça en est la plus belle illustration», observe-t-il.

La cause qui vient de connaître son aboutissement avait été initiée en 2008. Pendant cette période, l'avocat dit avoir travaillé entre 60 et 70 heures par semaine et n'avoir à peu jamais pris de vacances.

«Je le disais à la blague à mon épouse. Au début, mon plus jeune à la maison avait 2 ans. Il est rendu à 14 ans. Il a grandi avec la pyrrhotite.»

Cette cause a été, à tous points de vue, hors norme. Il y a eu 68 jours d'audiences en Cour supérieure avec 185 témoins, neuf jours de plaidoiries, 800 000 pages et 20 000 pièces présentées. En Cour d'appel, les audiences, qui ont duré 32 jours, sont les plus longues de l'histoire de ce tribunal.

«Ça a été une expérience professionnelle incroyable que de travailler et de servir les gens dans un dossier de façon aussi longue», ajoute Me Soucy.

«Écoutez, moi je l'ai vu aller. C'est un cheval de course et quand tu le laisses partir c'est sûr qu'il va gagner», assure Yvon Boivin, leader de la première heure dans ce dossier, qui a dirigé la Coalition d'aide aux victimes de la pyrrhotite pendant des années.

Rappelons que la Cour d’appel du Québec a donné raison aux victimes, mettant ainsi fin à la saga opposant les victimes et des entreprises dont SNC-Lavalin et Béton Laurentide, qui perdurait.

Pierre Soucy n'en a toutefois pas entièrement terminé avec cette affaire. Il devra probablement refaire le même chemin juridique pour une seconde vague de victimes dont les propriétés ont été infectées par du béton de mauvaise qualité entre 1996 et 2003.