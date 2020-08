Le Canadien honorera Markov

Le Canadien de Montréal a l’intention de rendre hommage au défenseur Andrei Markov.

C’est ce qu’a affirmé le propriétaire de la Sainte-Flanelle, Geoff Molson, par le biais de sa rubrique où il répond à des questions des amateurs sur le site internet de son organisation.

Ainsi, un internaute lui a demandé si l’arrière russe allait revenir à Montréal pour être honoré.

«Oui, nous le ferons à coup sûr, a répondu le propriétaire du CH. C’est une priorité pour nous. C’est vraiment rare d’avoir un joueur qui joue pour une seule équipe pendant si longtemps. C’est l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du club. Nous devons le faire revenir à un moment donné afin que nos partisans aient la chance de lui montrer leur appréciation pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe au cours de sa carrière.»

Repêché au sixième tour (162e au total) au repêchage de 1998, Markov a joué 16 saisons avec le Tricolore, soit de 2000 à 2017.

En 990 matchs, il a amassé 119 buts et 453 mentions d’aide pour 572 points. Ces statistiques le placent sur un pied d’égalité avec Guy Lapointe au deuxième rang des arrières les plus productifs de l’histoire du Tricolore. Il est d’ailleurs seulement devancé par Larry Robinson (197) et Lapointe (166) au chapitre des réussites.

Markov a pris sa retraite du hockey professionnel au terme de la saison 2019-2020. Après avoir quitté le Canadien, le défenseur de 41 ans a disputé trois saisons dans la Ligue continentale de hockey (KHL). Il a passé deux ans avec l’Ak-bars de Kazan, remportant notamment la coupe Gagarine en 2018. Il a complété sa carrière avec le Lokomotiv de Iaroslavl.