Le Crew Collective & Café: dans l’attente des touristes et des travailleurs

Le texte et le balado sur le Crew Collective & Café suivront tout juste après ces quelques mots.

La crise économique provoquée par la pandémie aura au moins eu l’heureuse conséquence de susciter un engouement pour l’achat local. Afin de soutenir ce mouvement, Porte-monnaie et QUB radio s’associent pour offrir une vitrine aux PME québécoises.

Cet été, 12 entreprises seront choisies afin de se faire connaître des consommateurs sur le site du Journal de Montréal et sur les ondes de QUB radio. Pour ajouter votre entreprise à la liste et obtenir les détails de l’initiative #entrepreneursdici, cliquez ici!



Depuis 2016, le Crew Collective & Café est devenu l’un des cafés, sinon LE café le plus prisé des Montréalais et des touristes venus de loin pour se délecter d’une boisson chaude dans ce lieu mythique. Aménagé dans un bâtiment historique, le Crew Collective & Café se veut à la fois un restaurant, un espace de travail partagé et un lieu d’événements avec réservations.

Mais, avec la crise qui a découlé de la COVID-19, l’entreprise a vite dû repenser sa stratégie et, surtout, user d’imagination pour tirer son épingle du jeu.

Dans ce balado de la série Entrepreneurs d’ici, Amélie Morency, la directrice générale de l’entreprise, raconte comment elle et son équipe s’ajustent au fil du temps.

«Du mois de décembre au mois de février, ce sont nos mois les plus slows de l’année, donc c’est normal que ce soit moins occupé et on est habitué à ça», explique Amélie Morency. Par contre, lorsque la fin février est arrivée, cette dernière remarquait encore une baisse d’affluence au café et constatait que les touristes internationaux étaient beaucoup moins nombreux.

Quelques jours avant même que le gouvernement n’exige la fermeture des restaurants, la directrice l’a constaté par elle-même: «Je suis rentrée au café, j’avais deux clients sur le plancher et huit employés.» Elle a ainsi pris la décision de fermer l’établissement avant même que le premier ministre François Legault n’en fasse la demande officielle et a tranquillement repensé sa stratégie afin de rester dans l’action.

Un garde-manger en ligne

Avec un menu de type «tartinade à l’avocat avec œuf poché», qui voyage plus ou moins bien, Amélie et son équipe ont décidé de lancer un «garde-manger» en ligne pour recréer leurs plats. En utilisant la plateforme Shopify, ils ont donc débuté la vente d’ensembles à recomposer soi-même à la maison et ainsi reproduire les ravissantes assiettes du restaurant.

Au-delà de la vente en ligne, le café a tranquillement rouvert en avril pour les commandes en ligne, puis à la mi-mai pour les commandes à emporter. Le café est désormais ouvert à tous, mais demeure malheureusement dans l’attente des touristes et des travailleurs, encore trop peu nombreux dans le centre-ville et aux abords du Vieux-Montréal.

«C’est difficile, pour nous, parce que le tourisme représentait, l’été, 75% de nos ventes», explique celle qui invite plus que jamais les Montréalais à se déplacer vers son café de la rue Saint-Jacques.

Un grand espace

Ce qui joue par-dessus tout en la faveur du café, c’est qu’il s’agit d’un grand espace. La distanciation est possible et les espaces de travail partagé peuvent être adaptés facilement. La directrice de l’établissement se réjouit d’ailleurs de voir que des entreprises l’approchent peu à peu pour rassembler des équipes et tenir à nouveau des réunions dans ses locaux.

La directrice générale du Crew Collective & Café Amélie Morency nous en parle davantage dans ce balado Entrepreneurs d’ici.

Pour en savoir plus sur le Crew Collective & Café, rendez-vous sur son site web ou suivez-le sur Instagram et Facebook.