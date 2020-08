«Les gars jouaient pour lui» - Peter DeBoer

En envoyant le gardien Marc-André Fleury dans la mêlée dimanche soir, lors du quatrième match de la série de deuxième tour contre les Canucks de Vancouver, l’entraîneur-chef des Golden Knights de Vegas, Peter DeBoer, avait deux objectifs.

Le premier était de reposer Robin Lehner, en poste la veille. Le second consistait à motiver sa troupe.

«Je savais qu’avec [Fleury] dans la partie, les gars jouaient pour lui, a révélé le pilote durant sa conférence de presse suivant la victoire de 5 à 3 de son club. Nous pouvons dire qu’ils [les joueurs] allaient fournir un effort supplémentaire en troisième période. Ils n’aimaient pas la situation dans laquelle ils s’étaient placés en deuxième.»

«Il représente tellement une part importante de notre groupe, a poursuivi DeBoer. L’effort que les gars ont fourni en troisième période, dans une situation de deux matchs en autant de soirs et d’une troisième partie en quatre jours, montre ce qu’ils pensent de lui.»

Au cours de cet affrontement, les Knights ont inscrit trois buts sans riposte au dernier tiers et ont ainsi pris une avance de 3 à 1 dans la série.

Un peu nerveux

De son côté, Fleury a repoussé 28 des 31 rondelles dirigées vers son filet.

«En début de match, je ressentais un peu de nervosité, a affirmé Fleury. Ça faisait 15 jours que je n'avais pas joué. Ce n'est pas toujours évident, mais j'ai essayé de faire de mon mieux et c'est une grosse victoire pour nous aujourd'hui; nous sommes en avant 3 à 1 dans la série. Je suis content d'avoir pu apporter ma contribution.»

Malgré sa bonne performance, il faut toutefois s’attendre à ce que Lehner retrouve le filet pour le cinquième match, mardi.

«Je ne joue pas contre Robin Lehner. On est dans la même équipe. Mon travail aujourd'hui [dimanche], c'était de battre les Canucks et c'est ça sur lequel j'étais concentré. Je veux que mon club gagne et je suis content d'avoir pu faire ma part», a indiqué le Québécois pour démontrer que la situation ne le dérangeait pas.