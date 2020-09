Les Sags en mode pandémie

Malgré les adaptations qui ont dû être apportées au camp de cette année, Yanick Jean et ses troupes étaient très heureux de regagner la glace du Centre Georges-Vézina.

« On avait hâte [...]. Tu vois que les joueurs sont excités et c’est important pour le développement de l’individu que nos étudiants et joueurs de hockey soient de retour », a souligné Yanick Jean d’entrée de jeu. L’entraîneur-chef des Saguenéens de Chicoutimi mentionne aussi qu’il ne veut pas que ses joueurs vivent dans le passé. Il désire se concentrer sur la présente saison, malgré tout ce que celle-ci signifie pour l’organisation en matière d’adaptations.

En effet, le gymnase a dû être déplacé et une salle de classe aménagée dans l’aréna afin que les joueurs puissent suivre leur formation scolaire tout en restant dans la « bulle » de l’équipe. Alors que la température est prise à l’entrée du Centre Georges-Vézina et que le masque est obligatoire pour tous, plusieurs mesures ont dû être mises en place afin de rendre l’environnement de l’équipe des plus sécuritaire.

Un camp plus concis

« On a moins de personnels qu’habituellement et on va s’assurer de donner un peu plus de millage à des joueurs qu’on aurait peut-être retournés après 4-5 jours », a affirmé le pilote des Saguenéens. Il n’écarte d’ailleurs pas le fait de ne faire des coupes que dimanche.

Yanick Jean souligne que ces décisions se prendront au cas par cas, alors que beaucoup moins de joueurs ont, cette année, pu se joindre à la formation pour le camp préparatoire d’une durée de sept jours.

D’ailleurs, il a été annoncé plus tôt cette semaine que quelques joueurs se joindraient à l’organisation plus tard que les autres. Dans le cas du défenseur de 20 ans Karl Boudrias, une absence de deux à quatre semaines est à prévoir en raison d’une blessure au haut du corps. Concernant les vétérans Christophe Farmer et Samuel Houde, une quarantaine préventive a été nécessaire à la suite d’un contact avec une personne qui avait contracté la COVID, mais ils devraient être de retour dans la bulle de l’équipe cette fin de semaine.

Premier match hors-concours

Dès mardi, les Bleuets quitteront Chicoutimi en direction de Baie-Comeau où ils disputeront leur premier match préparatoire. Yanick Jean souligne que ce seront principalement les recrues qui seront sur la glace, alors que les gardiens Jérémie Bergeron et Sergei Litvinov se partageront le filet.